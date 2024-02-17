CNN: Россия работает над спутниковым ядерным EMI

Деятельность России, которая в последние дни привела к беспокойству угрозой национальной безопасности США, связана с созданием ядерного космического оружия, способного создавать энергетическую волну и выводить из строя значительное количество спутников.

Оружие, которое разрабатывает РФ, известно среди военных космических экспертов как ядерное EMI (электромагнитная помеха), которое создает импульс электромагнитной энергии и поток высокозаряженных частиц, которые даже в условиях космоса способны вывести из строя спутники, вращающиеся вокруг Земли, сообщает CNN со ссылкой на три источников в секторе безопасности США.

США годами отслеживали усилия России по разработке противоспутникового оружия, в том числе и EMI. Но недавно американская разведка узнала, что Россия достигла прогресса в разработке ядерного электромагнитного импульса. Один из собеседников телеканала объяснил, что концепция этого оружия возникла еще в конце холодной войны.

По его словам, для США опасность заключается в том, что в космосе образуется совокупность выведенных из строя спутников, которое "станет опасным для любых новых спутников, которые мы можем попытаться запустить для замены или ремонта существующих спутников".

Оружие потенциально может уничтожить целые группы малых спутников, например Starlink компании SpaceX, которые использует Украина в войне с Россией. Разведка США оценивает, что теоретическое применение такого оружия для РФ будет крайней мерой, потому что заденет и ее спутники также.

Пока непонятно, какого именно прогресса Россия достигла в технологии ядерной EMI.