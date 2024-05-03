Последнее обновление: 03.05.2024 10:34

Банк развития отказался погашать долларовые евробонды на $500 млн

Банк развития Беларуси отказался погашать долларовые еврооблигации на сумму $500 млн, сославшись на отсутствие технической возможности осуществить платежи.

«В силу недоступности определенной условиями эмиссии западной расчетно-клиринговой инфраструктуры, что обусловлено недружественными действиями ряда иностранных государств в отношении Республики Беларусь и Банка развития (повлекшими за собой, среди прочего, закрытие корреспондентских счетов в долларах США и отключение от системы SWIFT), у Банка развития отсутствует техническая возможность направления сумм основного долга и накопленного процентного дохода (по трем купонам – ред.) в пользу Платежного агента (Citibank, N.A., London Branch)», - говорится в сообщении банка.

Банк утверждает, что зарезервировал суммы основного долга и процентного дохода по всем купонам на соответствующих счетах, и обещает произвести выплаты инвесторам «после отмены вышеуказанных санкционных ограничений».

Банк также пообещал уведомить держателей евробондов от возможности осуществить выплаты «посредством доступных каналов связи».

Ранее по теме


<Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование