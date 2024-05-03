Bloomberg: Турция прекратила торговлю с Израилем

Турция, по данным источников, прекратила торговлю с Израилем, хотя официально Анкара о таком решении не сообщала, информирует Bloomberg со ссылкой на двух турецких чиновников.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган усиливает критику Израиля и пытается консолидировать поддержку среди консервативных избирателей. Это решение, по данным агентства, расширяет ограничения, введенные в прошлом месяце на некоторый турецкий экспорт в Израиль.

Турция официально не объявила о приостановке торговли. Пока не ясно, при каких условиях торговля возобновится.

По данным турецкого статистического института, в 2023 году товарооборот между странами составил 6,8 миллиарда долларов, из которых 76% приходилось на турецкий экспорт.

"Это поведение диктатора, нарушающего интересы турецкого народа и бизнесменов и игнорирующих международные торговые соглашения. Я поручил генеральному директору своего офиса провести немедленную дискуссию со всеми соответствующими сторонами в правительстве, чтобы создать альтернативы торговле с Турцией", – прокомментировал министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

Крупнейшей статьей экспорта Турции в Израиль в 2023 году были железо и сталь, импорта – нефтепродукты.