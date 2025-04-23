Эстония создаст военную базу на границе с РФ

Силы обороны Эстонии планируют создать в городе Нарва военную базу, на которой будут размещены 200-250 эстонских военнослужащих и подразделения союзников. Об этом сообщил начальник генерального штаба армии Эстонии генерал-майор Вахур Карус.

По его словам, таким образом власти подадут жителям города "четкий сигнал о присутствии эстонского государства".

"Жители Нарвы смогут привыкнуть к тому, что военные это часть их повседневной городской жизни, и в некотором смысле этот шаг станет демонстрацией того, что Нарва является неотъемлемой частью Эстонии", - сказал глава эстонского генштаба, которого цитируют эстонские СМИ.

Он пояснил, что на базе в Нарве будут размещать на ротационной основе как действующих военнослужащих, так и призывников и резервистов.