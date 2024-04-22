"Частные" инвесторы из Беларуси подписали соглашение о строительстве порта в Мурманске

Правительство Мурманской области и ООО "Морской терминал "Ворота Арктики" подписали соглашение о строительстве терминала для перевалки белорусских грузов.

Стороны не раскрывают планируемый объем инвестиций, сообщает Интерфакс.

"Мы и коллеги должны сейчас вместе досчитать, это деньги большие и порт большой", - сказал губернатор Андрей Чибис журналистам после подписания соглашения.

Гендиректор "Морского терминала "Ворота Арктики" Андрей Бунаков уточнил, что для строительства порта привлечен частный капитал.

"Пока, наверное, рано говорить о стоимости проекта, а вот объемы перевалки, которые мы рассчитываем предусмотреть проектным решением, - до 25-30 млн тонн в год (. . .) Оцениваем, что в 2028 году первые грузы должны поступать", - сказал Бунаков.

Планируется, что порт будет мультимодальным с возможностью размещения контейнерного терминала. Он будет обрабатывать сыпучие грузы, а также нефтепродукты.

Губернатор также подчеркнул значимость строительства нового порта в Мурманске, в том числе для развития западного берега Кольского залива и увеличения мощностей железной дороги. "Это новые рабочие места, инвестиции в нашу экономику, это дополнительная работа не только для тех, кто будет работать в порту, но и тех, кто будет строить порт. Мы с коллегами проговорили, чтобы все заинтересованные и квалифицированные компании Мурманской области должны участвовать и работать на этой стройке", - сказал Чибис.

ООО "Морской терминал "Ворота Арктики" с уставным капиталом 180 млн рублей было зарегистрировано 1 апреля в населенном пункте Мишуково (Кольский район) на западном берегу Кольского залива.

В новом ООО 99% принадлежит белорусскому ООО "Логистик Энерджи", которое зарегистрировано в Минске в сентябре 2021 года по адресу пр-т Победителей 116. По этому же адресу располагается ресторан «Astoria Riverside», владельцами которго в свою очереддь выступают инвесторы из Азербайджана.

Еще 1% владеет гражданка Беларуси Нелли Малярова. Генеральным директором терминала стал Андрей Бунаков, также гражданин Беларуси.