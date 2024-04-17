ДФР накрыл в Минске крупную сеть «финок» по обналичке в строительном секторе

Сотрудники ДФР Госконтроля РБ накрыли группу, которая оказывала услуги частным компаниям по проведению «налоговой оптимизации» в целях обналичивания денежных средств, в том числе и для выплаты заработной платы «в конвертах».

«Организаторами незаконной деятельности являлись двое граждан Беларуси, а всего в группу входило 7 участников. В 2021-2024 годах они зарегистрировали 65 подконтрольных фирм-однодневок и от их имени оказывали услуги коммерческим предприятиям в оформлении фиктивных документов и проведении незаконных финансовых операций по обмену безналичных денежных средств на наличные. За свои услуги организаторы оставляли себе до 12% от суммы перечисленных денежных средств представителями реального сектора экономики», - говорится в сообщении ведомства.

Клиентами однодневок были столичные коммерческие фирмы, которые выполняли строительно-монтажные работы, в том числе на государственных объектах Минска и Минской области.

«Установлено, что за счет оформления фиктивных сделок субъекты хозяйствования (10 частных строительных организаций) недоплатили в бюджет налогов на сумму более 5 млн. рублей», - сказано в сообщении.

«Деятельность группы была тщательно законспирирована: использовались секретные чаты в мессенджерах и пароли, условные места встреч, зашифрованные базы данных хранения информации. В ходе проведенных обысков обнаружены и изъяты печати, ключи управления расчетными счетами фирм-однодневок, более 500 тыс. долларов США», - сообщил КГК РБ.