Международные авиакомпании оказались в ситуации «хаоса» после атаки Ирана на Израиль

В понедельник международные авиакомпании столкнулись с перебоями в полетах после ударов Ирана по Израилю, пишет Reuters.

Нападение Ирана на Израиль с применением более 300 ракет и беспилотников, большинство из которых были сбиты израильской системой ПВО при поддержке США, «вызвало хаос в авиационной промышленности», комментирует агентство.

Более десяти авиакомпаниям за последние два дня пришлось отменять рейсы или изменять маршруты, в том числе Qantas, Lufthansa, United Airlines и Air India.

По оценке основателя консультационной фирмы по управлению полетами OPSGROUP Марка Зи, это было самое большое нарушение авиаперевозок со времени нападения на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года.

«С тех пор у нас не было ситуации, когда бы так быстро закрывалось такое количество различных воздушных пространств, и это создает хаос», — сказал эксперт, добавив, что перебои, вероятно, продлятся еще пару дней.

Это новый удар по авиационной отрасли, которая до этого сталкивалась с множеством ограничений из-за конфликтов между Израилем и ХАМАС, а также войны в Украине.

Воздушное пространство Ирана используется авиакомпаниями для полетов между Европой и Азией, и эти перевозчики могут быть ограничены двумя альтернативными маршрутами — либо через Турцию, либо через Египет и Саудовскую Аравию, считает Зи.

Израиль закрыл свое воздушное пространство в субботу, а затем вновь открыл его в воскресенье утром. Иордания, Ирак и Ливан также возобновили полеты над своими территориями.

Крупнейшие авиакомпании Ближнего Востока, в том числе Emirates Airlines, Qatar Airways и Etihad Airways, заявили в воскресенье, что возобновят работу в регионе после отмены или изменения маршрута некоторых рейсов.