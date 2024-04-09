Лукашенко подтвердил резкое падение экспорта промышленных товаров в страны вне СНГ

Лукашенко подтвердил, что введенные против его режима санкции привели к резкому падению экспорта промышленных товаров в страны вне СНГ.

В последние годы внешняя торговля организаций Минпрома характеризовалась, с одной стороны, ростом экспортных поставок, с другой - вынужденным уходом с западных рынков. В 2023 году отрасль выдала рекордный за последнее десятилетие экспорт - $6,5 млрд. Прирост к уровню 2022 года - почти полмиллиарда, или около 8%. Такие данные озвучил Лукашенко на совещании по вопросам развития промышленности.

Поставки переориентированы на рынки дружественных стран, в первую очередь на традиционный рынок России и других государств СНГ.

"Однако по дальнему зарубежью ситуация намного хуже. Объем продаж составил менее 20% по отношению к досанкционному 2021 году. Не выполнены планы по экспорту в дружественные страны дальней дуги», констатировал он.