Большинство поляков не хочет перехода на евро

Подавляющее большинство поляков не хочет, чтобы их страна присоединилась к еврозоне, причем, согласно последним опросам, наиболее скептически настроены избиратели консервативной партии "Право и справедливость", свидетельствуют данные опроса компании United Surveys.

Опрос показал, что 66,8% поляков предпочли бы сохранить злотый, а не перейти на евро, и почти половина из них "однозначно против" вступления в еврозону. Только 27,3% поддерживают введение европейской валюты.

Вступление в еврозону продолжает пользоваться относительно низкой поддержкой среди поляков спустя 20 лет после вступления страны в ЕС, причем граждане особенно обеспокоены ростом цен на основные товары и зависимостью фискальной политики от решений, принятых в Брюсселе, говорится в опросе.

Скептическое отношение к вступлению в еврозону не зависит и от политической принадлежности, поскольку скептически настроены как избиратели националистической оппозиции, так и проевропейских партий, входящих в нынешнюю правящую коалицию во главе с Дональдом Туском.

Половина избирателей правящего альянса – Гражданской коалиции, "Третьего пути" и "Новых левых" – выступают против введения валюты ЕС, тогда как только 37% поддерживают такое решение.

Избиратели консервативных оппозиционных партий "Право и справедливость" и преимущественно антиевропейской Конфедерации гораздо негативнее воспринимают евро: только 4% из них хотят присоединиться к еврозоне, а 95% – против.

Вопреки опасениям общественности, многие экономисты считают, что вступление в еврозону принесет Польше значительные экономические и политические выгоды.

Лишь семь стран ЕС сохранили свои национальные валюты: Болгария, Чехия, Дания, Венгрия, Польша, Румыния и Швеция.