Банк России продлил еще на полгода ограничения на перевод средств за рубеж

Банк России продлил еще на 6 месяцев, по 30 сентября, ограничения на перевод средств за рубеж, сообщила пресс-служба регулятора.

Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте.

Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более 10 тысяч долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции.

Физические лица — нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран.

Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.

Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.