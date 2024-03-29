Последнее обновление: 29.03.2024 13:26

Банк России продлил еще на полгода ограничения на перевод средств за рубеж

Банк России продлил еще на 6 месяцев, по 30 сентября, ограничения на перевод средств за рубеж, сообщила пресс-служба регулятора.

Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте.

Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более 10 тысяч долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции.

Физические лица — нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран.

Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.

Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.

Ранее по теме


<Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910
Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование