Пять стран осудили Россию за закрытие экспертной группы по санкциям против Северной Кореи

США, Великобритания, Франция, Япония и Южная Корея выступили с совместным заявлением о российском вето, которое приведет к роспуску группы экспертов ООН по надзору за соблюдением санкций против Северной Кореи.

«Вето России — это не что иное, как попытка заставить замолчать независимые, объективные расследования нарушений резолюций Совета Безопасности со стороны как Корейской Народной Демократической Республики, так и самой России, которая ищет военной поддержки от КНДР, что вести свою незаконную агрессивную войну против Украины», — говорится в заявлении, поступившем от миссии США при ООН, передает BBC.

«Россия решила заставить замолчать группу экспертов по КНДР, сообщавшую о нарушениях резолюций Совета Безопасности самой Москвой. […] Теперь странам-членам [ООН] будет труднее бороться в своих юрисдикциях с незаконным стремлением КНДР приобрести оружие массового поражения и обойти санкции. Ответственность за это несет Россия», — заявили пять стран.

Несмотря на эти обстоятельства, отмечается в заявлении, все ранее принятые резолюции СБ и все ранее введенные санкции остаются в силе, и все страны обязаны их соблюдать.