Последнее обновление: 10.10.2023 19:20

Россию не пустили обратно в Совет ООН по правам человека

Категории: Россия ООН

Генеральная ассамблея ООН во вторник не поддержала избрание России членом Совета Организации по правам человека, несмотря на развернутую ею в последние недели кампанию.

Среди 15 членов Совета ООН по правам человека на 2024-2026 годы, которых избрала Генассамблея, Российской Федерации нет.

Среди европейских государств там будут представлены Албания, Болгария, Франция и Нидерланды. Россия соревновалась именно с Албанией и Болгарией за два места в Совете, зарезервированные для стран Центральной и Восточной Европы.

Ранее по теме


<Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование