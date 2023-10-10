Россию не пустили обратно в Совет ООН по правам человека

Генеральная ассамблея ООН во вторник не поддержала избрание России членом Совета Организации по правам человека, несмотря на развернутую ею в последние недели кампанию.

Среди 15 членов Совета ООН по правам человека на 2024-2026 годы, которых избрала Генассамблея, Российской Федерации нет.

Среди европейских государств там будут представлены Албания, Болгария, Франция и Нидерланды. Россия соревновалась именно с Албанией и Болгарией за два места в Совете, зарезервированные для стран Центральной и Восточной Европы.