Последнее обновление: 27.03.2024 18:00

Польша удвоит взнос на чешскую инициативу по покупке снарядов для Украины

Польша планирует удвоить взнос на чешскую инициативу по приобретению артиллерийских боеприпасов для Украины.

Как сообщает RMF24, такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время визита в Ригу.

Сикорский сказал, что Польша удвоит свой вклад в инициативу Чехии по приобретению боеприпасов для Украины, которые Прага нашла возможность купить в третьих странах.

Министр отметил, что Польша и Латвия разделяют одинаковые позиции относительно ситуации с безопасностью в регионе и в обеих странах понимают важность больших инвестиций в оборону и поддержки Украины.

"Если бы все делали то, что делают Польша и Латвия, Украина была бы в значительно лучшем положении", – добавил он.

Сикорский также отметил, что одобрение новой помощи для Украины от США, что задерживается уже полгода из-за споров в Конгрессе, является срочным и крайне необходимым шагом.



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