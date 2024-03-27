Прокуратура США хочет отобрать у экс-премьера Монголии квартиры в Нью-Йорке

Американская прокуратура подала в суд ходатайство о конфискации у бывшего премьер-министра Монголии Сухбаатарына Батболда двух квартир в центре Нью-Йорка стоимостью 14 млн долларов, которые приобретены на «откаты».

Как сообщает агентство Reuters, в поданных в суд материалах говорится, что когда Батболд был премьер-министром — он занимал этот пост в 2009–2013 гг — компания, которую он контролировал через посредников, получила подряд на добычу полезных ископаемых на 68 млн долларов. При этом компания, которая называлась Catrison, не имела никакого опыта в горнодобывающей отрасли, а руководил ею бывший учитель-филолог.

Часть полученных денег Батболд, по сведениям прокуратуры, потратил на две роскошных квартиры в центре Манхеттена. В одной из них жил его сын.

Сам экс-премьер, ныне депутат парламента Монголии, отвергает обвинения. Лично против него американские прокуроры обвинения не выдвигали — их иск касается только квартир.