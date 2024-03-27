Китайская компания вышла из тендера в Болгарии после начала проверки Еврокомиссии

Китайский железнодорожный гигант CRRC решил выйти из тендерного проекта в Болгарии после того, как Европейская комиссия в феврале решила начать расследование в отношении него из-за подозрений в получении субсидий.

Тендер, который объявила Болгария, предусматривал закупку 20 электропоездов и их обслуживание в течение 15 лет на общую сумму около 610 миллионов евро, сообщает AFP.

Китайскую CRRC – крупнейшего в мире производителя поездов, который действует в более чем 110 странах и регионах – ранее заподозрили в использовании государственных субсидий, чтобы подать "неоправданно выгодное предложение" и победить в болгарском тендере.

Теперь, когда CRRC решила отказаться от тендера, Еврокомиссия "завершит свое углубленное расследование", объявила она 26 марта.

В соответствии с Регламентом ЕС об иностранных субсидиях, компании, участвующие в государственных тендерах на сумму более 250 миллионов евро, должны сообщать Еврокомиссии в случае, если получали не менее 4 миллионов евро иностранных финансовых взносов в течение трех предыдущих лет.