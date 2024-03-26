В Беларуси снижаются нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования

С 1 апреля 2024 года снижаются нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, ввозимых наземными видами транспорта, а также в международных почтовых отправлениях и перевозчиком в адрес физических лиц, сообщает ГТК РБ.

С указанной даты нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования составят:

- 500 евро и 25 кг в отношении товаров, ввозимых наземным транспортом;

- 200 евро и 31 кг в отношении товаров, ввозимых в международных почтовых отправлениях и перевозчиком в адрес физических лиц.

В отношении товаров для личного пользования, ввозимых воздушным транспортом, норма беспошлинного ввоза не меняется и составляет 10 000 евро и 50 кг.