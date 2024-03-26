Последнее обновление: 26.03.2024 14:42

Оператор life:) в 2023 году заметно сократил операционный убыток

Белорусский оператор мобильной связи life:) в 2023 году увеличил выручку на 20% до 175,5 млн. рублей, что позволило заметно сократить операционный убыток.

Согласно отчетам материнской компании - телеком-холдинга Turkcell, чистый убыток life:) в 2023 году составил 10,8 млн. рублей, в то время как по итогам 2022 года компания зафиксировала убыток в 124,8 млн. рублей.

Рост выручки оператор объяснил увеличением интернет- и голосового трафика. За 2023 год life:) прирос в активной абонентской базе на 9,1%. Теперь показатель равен 1,2 млн активных пользователей (последние 3 месяца). Общая абонентская база оператора — 1,5 млн абонентов.

Среднемесячное потребление 4G-трафика в пересчете на одного абонента увеличилось на 10%, достигнув 20,2 ГБ.

EBITDA по итогам 2023 года составила 80,2 млн. и выросла на 81,4%.



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