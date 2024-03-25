Белорусский рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 25 марта 2024 года белорусский рубль снижается к доллару и евро, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,61 копейки или 0,19%, до 3,2516 рубля при объеме торгов $1млн.

Курс евро растет на 0,05 копейки или 0,01% до 3,5150 рубля при объеме торгов 0,02 млн.евро.

Курс российского рубля снижается на 0,47 копейки или 0,13% до 3,5004 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 419,8 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 1,6 копейки или 0,36% до 4,4744 рубля за 10 юаней при объеме торгов 1,1 млн. юаней.