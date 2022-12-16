Власти Беларуси продлили эмбарго на еду из «недружественных» стран

Совмин Беларуси на полгода продлил запрет на импорт продовольственных товаров из «недружественных» стран.

"Продлить до 30 июня 2023 года включительно…», - говорится в постановлении Совмина №865 от 14 декабря 2022 года.

Кроме того, Совмин ограничил перечень запрещенной овощей и фруктов до картофеля (за исключением молодого и семян), репчатого лука, свежей белокочанной капусты, свежей моркови, столовой свеклы, орехов и яблок (за исключением яблок, ввозимых с 1 января по 30 июня).

Белорусское эмбарго распространяется на ввоз продовольствия из стран Европейского союза, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории, Швейцарии, Сербии и Лихтенштейна.