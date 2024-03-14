Последнее обновление: 14.03.2024 14:51

Премьер Армении приветствовал резолюцию Европарламента

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал принятие Европарламентом резолюции, предлагающей рассмотреть возможность членства страны в ЕС.

По словам Пашиняна, этой резолюцией ЕП зафиксировал достижения Армении в области демократии, верховенства закона и борьбы с коррупцией.

"Резолюция процитировала мое заявление, сделанное с трибуны Европейского парламента 17 октября прошлого года, о том, что Армения готова быть настолько близкой к ЕС, насколько ЕС признает это возможным, зафиксировав, что если Армения захочет подать заявку на вступление в ЕС, институты ЕС должны оказать содействие", – сказал он.

Глава правительства Армении добавил, что эта резолюция должна стать предметом обсуждения в Армении.

"Это еще один повод обсудить видение будущего Армении, и я надеюсь, что политические силы, общественные организации, различные слои общества, граждане Армении выразят свое отношение к этому посланию, которое прозвучало из Европейского парламента", – сказал Пашинян.

Он также добавил, что должен "выразить волю правительства Армении продолжать работу по дальнейшему углублению и развитию отношений Армения-ЕС".

Накануне Европарламент принял резолюцию, предлагающую рассмотреть возможность членства Армении в ЕС.

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