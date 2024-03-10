Последнее обновление: 10.03.2024 10:31

Армения рассматривает возможность членства в ЕС

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван рассматривает возможность подать заявку на членство в Евросоюзе и стремится наладить более тесные связи с Западом в условиях напряженности в отношениях с Россией.

"Сегодня в Армении обсуждается много новых возможностей, и это не будет секретом, если я скажу, что среди них – членство в Евросоюзе", – сказал он в интервью турецкому телеканалу TRT World в кулуарах дипломатического форума в турецком городе Анталия.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что страна может взять курс на вступление в ЕС и получение статуса кандидата.

Напомним, на прошлой неделе премьер Армении Никол Пашинян заявил, что его страна приостановила участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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