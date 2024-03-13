В Беларуси цены на промпродукцию с начала года выросли на 2,9%

Индекс цен производителей промышленной продукции в феврале 2024 г. по сравнению с январем 2024 г. составил 100,9%, с декабрем 2023 г. – 102,9%, сообщает Белстат.

Согласно информации, в том числе на инвестиционные товары – 100,5% и 100,8% соответственно, промежуточные товары – 101,1% и 103,8%, потребительские товары – 100,7% и 101,2% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в феврале 2024 г. по сравнению с январем 2024 г. составил 100,7%, с декабрем 2023 г. – 102,1%, в том числе в растениеводстве – 102,5% и 106,1% соответственно, животноводстве – 100,2% и 101,1% соответственно.

Индекс цен в строительстве в феврале 2024 г. по сравнению с январем 2024 г. составил 96,1%, с декабрем 2023 г. – 98,9%, в том числе на строительно-монтажные работы – 96,1% и 99,2% соответственно, машины и оборудование – 101% и 99,4%, прочие работы и затраты – 80,2% и 93,2% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в феврале 2024 г. по сравнению с январем 2024 г. составил 101,1%, с декабрем 2023 г. – 101,5%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в феврале 2024 г. по сравнению с январем 2024 г. составил 100%, с декабрем 2023 г. – 100,1%.

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