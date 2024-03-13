В Европарламенте призывают к срочному эмбарго на агропродукцию из России и Беларуси

В Европарламенте представители большинства политических групп выступили за санкции против аграрной продукции из России и Беларуси. Дебаты по этому вопросу прошли 12 марта.

Срочно ввести эмбарго на российские агропродукты призвал от имени группы крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии поляк Анджей Халицкий. Он заявил, что его коллеги ждут от Еврокомиссии законопроекта, который будет представлен на заседании Совета ЕС.

"Россия вбрасывает свое продовольствие в Европу и использует его как оружие. Сейчас мы наблюдаем рост импорта продовольствия и зерновых из России и Беларуси по демпинговым ценам. Это крайне тревожная тенденция", – сказал он.

Халицкий также привел статистические данные, согласно которым в Нидерландах этот импорт вырос на 70% по сравнению с показателями годовой давности, а в Испании, Германии и Италии – на 40%, пишут немецкие СМИ.

Также как можно быстрее ввести эмбарго призвал и литовский депутат Пятрас Ауштрявичюс, представлявший группу Renew Europe.

"Торговля ЕС с поддерживающим ее государством-агрессором Россией и Беларусью аморальна и должна быть прекращена, – убежден он. – Выручка служит военным целям агрессоров, а это работает против украинцев и против всех нас".

По его данным, в 2023 году РФ и Беларусь продали на рынок ЕС более 1,5 млн тонн зерна, что создает нечестную ценовую конкуренцию, ухудшая положение фермеров в Евросоюзе.

За эмбарго высказались и польская депутат Анна Фотига, выступавшая от имени группы Европейские консерваторы и реформисты, и французский парламентарий, представлявший группу Идентичность и демократия, Жиль Лебретон.