Парламент Франции поддержал соглашение по безопасности с Украиной

Депутаты Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Франции вечером 12 марта проголосовали за одобрение доклада премьера Габриэля Атталя по стратегии поддержки Украины и заключенного двустороннего соглашения по безопасности, сообщило Le Figaro.

За поддержку двустороннего соглашения о сотрудничестве Франции и Украины в сфере безопасности проголосовали 372 депутата нижней палаты французского парламента, против выступили 99. Голосование не имеет обязательной силы.

Перед голосованием в Национальной ассамблее выступал глава правительства Габриэль Атталь, который призвал парламентариев выразить поддержку соглашению и Киеву.

"Голосовать против – значит дать Владимиру Путину все аргументы и сигнал, которого он ждет... Воздержаться – значит уклониться от своей ответственности перед историей", – подчеркнул он.

Большинство депутатов во время дебатов высказались в поддержку Украины, но в то же время раскритиковали отдельные заявления президента Эмманюэля Макрона, в частности относительно возможной отправки западных войск на украинскую территорию.