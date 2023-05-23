Последнее обновление: 23.05.2023 18:42

Франция готова стать одним из гарантов безопасности для Украины

Франция вместе со своими партнерами продолжает работать над тем, как лучше всего поддержать Украину в долгосрочной перспективе, в том числе в вопросе гарантий безопасности.

"Франция готова договориться с Украиной о предоставлении гарантий безопасности, которые помогут ей защитить себя в долгосрочной перспективе и предотвратить возможную будущую агрессию, как это подтвердили наши лидеры в совместной декларации 36-го франко-британского саммита", – говорится в заявлении МИД Франции.

Комментарий французского МИД появился в ответ на информацию издания The Wall Street Journal о том, что ключевые государства-члены НАТО предварительно поддержали идею предоставления Украине гарантий безопасности до получения членства на основе Киевского договора по безопасности (Kyiv Security Compact).

Концепция, связанная с дальнейшим членством Украины в НАТО, основывается на Kyiv Security Compact, предложенном в сентябре 2022 года рабочей группой во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и бывшим генеральным секретарем Альянса Андерсом Фогом Расмуссеном.

Американский чиновник на условиях анонимности подтвердил изданию, что обсуждение "израильской модели" безопасности для Украины ведутся, но конкретики пока нет.

Но высокопоставленные чиновники в нескольких европейских столицах, в частности Париже и Берлине, рассказали, что они в целом согласны с планом, который предусматривает "ряд двусторонних гарантий в рамках многосторонней договоренности".

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