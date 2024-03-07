Последнее обновление: 07.03.2024 16:13

Профильный комитет Европарламента одобрил продление торговых льгот для Украины

Комитет по вопросам международной торговли Европейского парламента одобрил продление мер по либерализации торговли для поддержки Украины и Молдовы, сообщила пресс-служба ЕП.

Решение было принято 26 голосами "за", еще 10 членов комитета высказались против, один воздержался.

Предложение предусматривает продление временного приостановления ввозных пошлин и квот на украинский сельскохозяйственный экспорт в ЕС еще на один год, с 6 июня 2024 года до 5 июня 2025 года.

В то же время законодательство наделяет Еврокомиссию полномочиями "принимать быстрые меры и вводить любые необходимые меры в случае значительных перебоев на рынке ЕС или на рынках одной или нескольких стран ЕС из-за украинского импорта".

Ожидается, что Европарламент проголосует за эту позицию в первом чтении на пленарном заседании на следующей неделе. Далее Совет официально утвердит регламент, и он вступит в силу после публикации в Официальном вестнике ЕС.

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