Последнее обновление: 06.03.2024 09:54

Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 6 марта 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 1,82 копейки или 0,56%, до 3,2100 рубля при объеме торгов $0,4млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 1,13 копейки или 0,32% до 3,5472 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 65 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 2,92 копейки или 0,65% до 4,4400 рубля за 10 юаней при объеме торгов 20 млн. юаней.

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