Оливковое масло в ЕС за год подорожало на 50%

Стоимость оливкового масла в странах Европейского союза в январе 2024 года оказалась на 50% выше, чем в январе 2023 года, сообщил Евростат.

Цены на оливковое масло подскочили во второй половине 2023 года: в августе они выросли на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, на 44% в сентябре 2023 года, 50% в октябре и 51% в ноябре. Небольшое замедление наблюдалось в декабре 2023 года, когда цены были на 47% выше, чем годом ранее.

Самый высокий годовой рост цен был зафиксирован в Португалии - 69%. За ней следуют Греция - 67% и Испания - 63%.

Наименьший рост цен на оливковое масло был зафиксирован в Румынии (на 13%), Ирландии (16%) и Нидерландах (18%).