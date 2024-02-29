Турция получила проект предложения от США по F-16

В Министерстве национальной обороны Турции заявили о получении проекта предложения и разрешительного письма от США по запросу на поставку новых истребителей и модернизации тех самолетов, которые находятся на вооружении Анкары. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По словам представителя Минобороны Зеки Актюрка, предложение включает поставки 40 новых F-16 версии Block 70, что является новейшей на сегодня модификацией этого самолета.

Кроме того, он сообщил, что США готовы модернизировать 79 турецких истребителей этого типа, а также передать боеприпасы и оборудование к ним.

Ранее администрация президента США официально уведомила Конгресс о намерении начать продажу 40 самолетов F-16 и почти 80 комплектов для их модернизации Анкаре. Это произошло на следующий день после того, как Турция полностью завершила ратификацию членства Швеции в НАТО.

Хотя Турция не ожидает, что Конгресс США заблокирует продажу F-16, она все еще хочет купить истребители Eurofighter Typhoon, заявил Reuters представитель турецкого Минобороны на условиях анонимности.

"Мы все еще заинтересованы, мы ожидаем положительного подхода по этому вопросу со стороны члена консорциума Германии", – сказал он.

Турция, которая стремится модернизировать свои военно-воздушные силы, также разрабатывает собственный национальный боевой самолет KAAN в сотрудничестве с британской BAE Systems.