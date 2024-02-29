Реформы президента Аргентины забуксовали в конгрессе

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил о намерении обойти враждебно настроенный парламент, заблокировавший его радикальные экономические реформы, и реализовать план жесткой экономии через указы. В интервью Financial Times он сказал, что ему не нужен конгресс для спасения экономики.

Милей считает, что "капитализм, экономия и тяжелый труд" – это путь Аргентины к выходу из бедности.

"Мы избежали гиперинфляции, и наша цель – продолжать уменьшать инфляцию и завершить очистку [баланса центробанка]. Когда центральный банк будет очищен, мы планируем отменить валютный контроль... МВФ считает, что мы сможем сделать это до середины года", — описал он свои дальнейшие шаги.

Радикальные реформы Милея столкнулись с проблемами, едва попав в парламент. Президент Аргентины решил не ждать, пока оппозиция порежет его законопроект, вместо этого он отозвал его, чтобы перевнести позже.

В конце 2025 года в Аргентине пройдут промежуточные выборы. Милей рассчитывает, что его партия La Libertad Avanza (Свобода наступает) сможет получить на них дополнительные мандаты и усилит его позиции в парламенте.

К тому времени Милей собирается проводить реформы своими указами и распоряжениями: "Есть другие реформы, которые мы можем сделать указами... изменив применение законов, и все это мы будем делать".

Одновременно президент Аргентины собирается регистрировать законопроекты в парламенте, чтобы разоблачать своих противников. "Те, кто будет голосовать против, будут определены как враги перемен", — сказал он.