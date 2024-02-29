Индия ищет других поставщиков нефти на замену РФ

Индийские нефтеперерабатывающие заводы сокращают закупки российской нефти из-за санкционной политики США, что заставляет их искать альтернативные варианты поставок. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Агентство пишет, что РФ все еще остается доминирующим поставщиком нефти в Индию, но наблюдается тенденция к увеличению импорта из других стран. В частности, поставки из Саудовской Аравии в этом месяце выросли на 22% по сравнению с январем. Крупнейший частный индийский НПЗ Reliance Industries Ltd. закупил самый большой объем саудовской нефти с мая 2020 года, согласно данным Kpler.

Несмотря на желание индийских НПЗ нарастить импорт российской нефти, для этого нужно одобрение со стороны США, сообщили руководители заводов на условиях анонимности.

Цена на российскую нефть сейчас дешевле всего на 2-4 доллара за баррель. Ранее скидки за российскую нефть превышали 30 долларов, но двузначные скидки вряд ли вернутся из-за конкуренции со стороны Китая, говорят руководители.

После начала войны в Украине импорт российской нефти в Индию резко вырос, поскольку НПЗ воспользовались более дешевыми баррелями, которых избегали другие покупатели. В прошлом году на пике доля российской нефти в общем объеме импорта страны достигала почти 50%. Однако из-за новых санкций США некоторые поставки российской нефти в последнее время столкнулись с трудностями.

Кроме того, Москва требует оплаты в юанях, поскольку некоторые банки в последние несколько месяцев стали более тщательно следить за использованием дирхамов для расчетов.