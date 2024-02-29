Последнее обновление: 29.02.2024 12:42

Лукашенко потребовал изменить схему финансирования футбольных клубов

Лукашенко оценил достижения белорусского футбола как «никуда не годные» и потребовал в течение месяца изменить схему финансирования футбольных клубов.

«В целом, если оценивать наши спортивные достижения, они никуда не годные. При тех вложениях и тех заботах государства, которые мы оказываем спорту», - заявил Лукашенко.

"Вы получаете некие преференции. Порядок нужно навести в течение ближайшего времени - в первом квартале. Никто не должен получать никаких шальных денег. В противном случае вы будете все лишены льгот. Клубы на своих чиновников и прочих приближенных должны зарабатывать деньги сами. Пусть идут и просят у спонсоров. А так у нас государство является основным спонсором", - заключил Лукашенко.

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