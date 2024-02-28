Польша может временно полностью закрыть границу с Украиной

Украина и Польша обговаривают временное закрытие границы и прекращение торговли. Об этом сообщает издание RMF24 со ссылкой на слова премьер-министра Польши Дональда Туска.

"Мы также обсуждаем с украинской стороной временное закрытие границы и прекращение обмена товарами. Завтра я также буду обсуждать это с польскими фермерами", - заявил Туск.

Он подчеркнул, что это будет временным решением и болезненным для обеих сторон.

Дональд Туск также заявил, что в четверг встретится с представителями протестующих фермеров и других групп, примкнувших к протестам.

По его словам, на четверг он созвал в Варшаве "сельскохозяйственный саммит", где планирует поговорить с представителями всех протестующих групп.

"У нас очень серьезная проблема. Мы наиболее проукраинская страна и народ (...), но также у нас самые большие проблемы в результате российско-украинской войны... Мы хотим помочь Украине, но не можем допустить, чтобы эта помощь имела слишком плохие последствия для наших собственных граждан", – сказал Туск на пресс-конференции.

По его словам, для Польши "слишком высока цена" льготной торговли ЕС с Украиной и Варшава ищет решение, чтобы ограничить попадание на польский рынок гораздо более дешевой агропродукции.

Туск отметил, что с Украиной постоянно ведется диалог по этой ситуации и в Киеве есть понимание тех проблем, о которых говорит Варшава.

"Мы должны найти – и найдем – решение, которое защитит наш рынок и наших фермеров от неравной конкуренции", – заявил Дональд Туск.

На вопрос о конкретных предложениях, которые он собирается озвучить фермерам, Туск сказал, что "не будет премьером, с которым Польша покинет ЕС или станет страной, блокирующей границу с Украиной".

"Мы готовы к серьезному разговору о лимитах. Те лимиты, которые предлагает Брюссель и Киев, неприемлемы для нас... Была попытка немного ограничить наплыв сельхозпродукции из Украины, чтобы беспошлинно ввозились такие объемы, как в 2022-2023 годах. Польша будет предлагать в Брюсселе, чтобы референтным периодом были не 2022-23, а предыдущие годы", – сказал Дональд Туск.