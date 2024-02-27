Последнее обновление: 27.02.2024 17:33

Казахстан через 10 лет намерен войти в пятерку мировых производителей калия

Компания Qazaq Kalium Ltd до 2035 г. построит в Западно-Казахстанской области Казахстана горно-обогатительный комплекс по производству калийных удобрений мощностью 6 млн тонн продукции в год.

Открытие предприятия поможет Казахстану войти в ТОП 5 мировых производителей калийных удобрений с покрытием 14% доли производства на мировом рынке. В рамках проекта будет создано 4 тыс. постоянных рабочих мест, пишут местные медиа.

Реализация проекта обойдется в $2,4 млрд инвестиций. Компания Qazaq Kalium Ltd была зарегистрирована в февраль 2023 года. Численность сотрудников — около 5 человек.

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