Банк России не планирует отменять ограничения на снятие наличной валюты

Ограничения на снятие наличной валюты в условиях запрета на ее ввоз в РФ целесообразно сохранить, считает зампред Банка России Ольга Полякова.

"Основная причина введения этого ограничения - санкции, которые запрещают ввоз наличной иностранной валюты недружественных стран российскими банками. И пока этот запрет действует, мы не видим целесообразности отмены и нашего ограничения", - заявила Полякова в интервью "Интерфаксу".

ЦБ РФ в сентябре 2023 года продлил еще на полгода до 9 марта 2024 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты.

Банк России перед принятием решения о продлении этой меры проводит анализ ситуации. "В принципе сейчас значительного запроса на снятие ограничения мы не наблюдаем ни от клиентов, ни от банков. Мы видим серьезную тенденцию к девалютизации, наблюдается существенное снижение объема валютных вкладов", - сказала Полякова.

Она напомнила, что ЦБ постепенно смягчал изначально введенные ограничения и на снятие средств со вкладов в наличной валюте, и на продажу валюты.

Действующие сейчас ограничения предусматривают лимит на снятие валюты в размере не более $10 тыс. или эквивалентной суммы в евро для граждан, чей валютный вклад открыт до 9 марта 2022 года (при условии, что они ранее не реализовали такую возможность). Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях.

Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях.

Юридические лица - нерезиденты до 9 марта 2024 года не могут получить наличные в долларах США, евро, фунтах стерлингов и японских иенах. По другим валютам ограничений нет.

Юрлица-резиденты могут получить со счетов наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены только на цели командировочных расходов, исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты. На другие валюты ограничений нет.