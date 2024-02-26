Последнее обновление: 26.02.2024 18:00

Минобороны Украины заключило первый контракт со шведским производителем

"Агентство оборонных закупок" Минобороны Украины заключило первый прямой контракт со шведским производственным предприятием. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины

"Сотрудничество с иностранными партнерами - это приоритет Минобороны, который позволит нам улучшить обеспечение Вооруженных Сил Украины и укрепить боеспособность", - отметил заместитель Министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Сотрудничество со шведской администрацией оборонных материалов позволяет ускорить развитие Агентства и осуществлять дальнейшие закупки, опираясь на европейский опыт.

Согласованный сторонами в начале февраля в Стокгольме план действий, кроме запланированных контрактов, предусматривает также возможность подключиться к текущим шведским закупкам.

Контракт стал возможным благодаря поддержке "Администрации оборонных материалов Швеции, FMV" в рамках соглашения о сотрудничестве между FMV и Министерством обороны Украины, которое было подписано во время саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.



<Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование