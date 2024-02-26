Последнее обновление: 26.02.2024 18:00

Чехия в 2023 году потребила меньше всего газа за последние 30 лет

Категории: Чехия Газ

В прошлом году объемы потребления газа в Чехии оказались самыми низкими с 1992 года. Такие данные опубликовал регулятор в сфере энергетики.

За 2023 год потребление природного газа в Чехии составило 6,7 млн кубометров, примерно на десятую часть меньше, чем в предыдущем году.

Самое значительное снижение произошло благодаря экономии домохозяйств.

Наибольшая доля газа поступала в Чехию через Германию. Около 8% мог составлять газ российского происхождения.

Ведомство отметило значительное снижение потребления также электроэнергии. Это связывают и с подорожанием ресурсов, что стимулировало людей экономить, и с замедлением экономики, и значительно более теплой зимой.

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