Чехия в 2023 году потребила меньше всего газа за последние 30 лет

В прошлом году объемы потребления газа в Чехии оказались самыми низкими с 1992 года. Такие данные опубликовал регулятор в сфере энергетики.

За 2023 год потребление природного газа в Чехии составило 6,7 млн кубометров, примерно на десятую часть меньше, чем в предыдущем году.

Самое значительное снижение произошло благодаря экономии домохозяйств.

Наибольшая доля газа поступала в Чехию через Германию. Около 8% мог составлять газ российского происхождения.

Ведомство отметило значительное снижение потребления также электроэнергии. Это связывают и с подорожанием ресурсов, что стимулировало людей экономить, и с замедлением экономики, и значительно более теплой зимой.