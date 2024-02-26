Последнее обновление: 26.02.2024 18:00

Украина планирует возобновить работу одного из аэропортов

Украина работает над восстановлением работы одного из аэропортов. Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил на презентации программы "Сделано в Украине".

"Мы работаем над тем, чтобы открыть один из аэропортов. Но это произойдет только тогда, когда все вопросы безопасности будут закрыты. Мы понимаем, насколько это будет мощный толчок для развития экономики", - заявил Ермак, которого цитируют украинские медиа.

Какой именно аэропорт может возобновить работу, он не уточнил.

В декабре 2023 года глава Офиса президента Андрей Ермак выразил убеждение, что вскоре аэропорт "Борисполь" снова будет отправлять и принимать воздушные суда, поскольку "теперь мы способны обеспечить безопасность этого объекта".

Украина подает заявки в Европейские и Американские регуляторы безопасности для подтверждения плана по открытию воздушного пространства.

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