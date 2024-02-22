Последнее обновление: 22.02.2024 17:20

Турция будет охранять территориальные воды Сомали в течение 10 лет

ВМС Турции в рамках подписанного с Сомали соглашения об обороне и экономическом сотрудничестве будет охранять территориальные воды этой страны в течение 10 лет.

"Наши турецкие братья в рамках этого соглашения будут защищать наше водное пространство в течение 10 лет. После 10 лет сотрудничества у нас уже будет военно-морской флот для защиты наших морей", - сообщил президент Сомали Хасан Шейх Махмуд.

По его словам, соглашение также охватывает сотрудничество по вопросам борьбы с терроризмом, внешними угрозами, пиратством, незаконным рыболовством, а также – разработку морских ресурсов, сообщают турецкие СМИ.

Он подчеркнул, что это соглашение Сомали с Турцией "не имеет враждебных целей по отношению к Эфиопии или какой-либо другой стране".



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