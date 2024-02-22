США, Южная Корея и Япония обсудили ужесточение контроля над экспортом в РФ

Первые переговоры по вопросу укрепления трехстороннего сотрудничества в области контроля над экспортом в Россию провели в четверг представители соответствующих ведомств Южной Кореи, США и Японии, сообщило министерство промышленности Южной Кореи.

"Во время встречи в четверг три стороны скоординировали свои меры экспортного контроля, а также договорились работать сообща над установлением партнерства со странами Юго-Восточной Азии по этому вопросу", - говорится в сообщении, передает Интерфакс со ссылкой на агентство "Ренхап".

В первую очередь это касается экспорта "ключевых и новых технологий", сообщило министерство.