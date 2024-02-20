Власти Беларуси пока отказались от ВТО

Белорусские власти на фоне западных санкций отложили в долгий ящик идею вступления Беларуси в ВТО, хотя и до введения масштабных санкций на фоне поствыборных репрессий и поддержки российской военной агрессии в Украине санкций этот процесс давался режиму Лукашенко не просто.

Посвященный процессу вступления Беларуси в ВТО пункт исчез из программы деятельности правительства до 2025 года.

«…исключить позицию «Участие в многосторонней торговой системе, основой которой является ВТО», - говорится в постановлении Совмина №105 от 15 февраля 2024 года.

Исключенный пункт программы со сроками выполнения «2021-2025 годы» обязывал правительство вносить изменения в «национальное законодательство в соответствие с обязательствами в ВТО и присоединение Республики Беларусь к ВТО с учетом национальных интересов».