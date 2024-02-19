Литва разрабатывает собственный дрон-камикадзе

Литовские производители в сотрудничестве с Вооруженными силами страны разрабатывают собственный беспилотник-камикадзе. Об этом заявил председатель Совета планирования развития штаба обороны Литвы Роландас Грейбус.

"Хочу напомнить, что еще в 2021 году мы инициировали программу так называемых "барражирующих боеприпасов", где мы очень активно работаем вместе с промышленностью и развиваем ее", – сказал Грейбус, которого цитирует LRT.

Он выразил надежду, что Литва уже в этом году получит прототип собственного дрона-камикадзе.

Заместитель министра обороны Грета Тучкуте отметила, что сотрудничество с бизнесом является активным, но товары не всегда покупаются у литовских компаний, потому что они не могут предложить конкурентную цену, или потому, что военные не удовлетворены сроками доставки или качеством.

Ранее президент Гитанас Науседа раскритиковал военных страны за недостаточное внимание к возможностям беспилотников, заявив, что они играют решающую роль в общей оборонной стратегии.

В ответ министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что в Литве ситуация с развитием отрасли производства беспилотников находится под контролем.