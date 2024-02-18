Правительство Украины обсуждает ограничения на торговлю с Польшей в ответ на блокады

В украинском правительстве якобы обсуждают введение ограничений на торговлю с Польшей в связи с тем, что проблема с регулярными блокадами границы не решается, пишет Forbes со ссылкой на источники в украинской власти.

Издание называет своими источниками "двух топ-чиновников в правительстве", которые согласились комментировать только анонимно из-за чувствительности вопроса.

"Хотелось бы избежать этого, но мы сейчас в самой низкой точке, и если так пойдет и дальше, то это придется сделать", – сказал один из собеседников.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в комментариях 15 февраля намекал, что Украина думает над какими-то ответными шагами, но не озвучил конкретики.

"Мы за конструктив, но, конечно, будем готовы реагировать", – сказал он, отметив, что какие-то решения возможны в течение следующих двух недель.

"Посмотрим, что будет происходить... Это тонкая тема, пока комментировать нечего", – добавил министр.