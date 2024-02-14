Uber объявила первую в своей истории программу выкупа акций

Американская Uber Technologies, предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, объявила первую в своей истории программу выкупа акций.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее объем составит $7 млрд.

"Утверждение нашей первой программы выкупа акций является знаком уверенности в сильной финансовой динамике компании", - заявил главный финансовый директор Uber Прашант Махендра-Раджа, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил также, что компания будет двигаться к "планомерному сокращению количества акций" в обращении.