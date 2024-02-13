Еврокомиссия пошла на уступки протестующим фермерам

Во вторник Европейская комиссия официально продлила исключение из правил по оставлению части сельскохозяйственных земель под паром, что стало причиной протестов фермеров по всему ЕС. О своем решении комиссия сообщила на официальном сайте.

Впервые эти правила были отменены в 2023 году в ответ на рыночные перебои, вызванные войной в Украине. Согласно решению, эти правила останутся частично приостановленными и в этом году.

Вместо того чтобы удерживать 4% пахотных земель в непродуктивном состоянии, фермерам будет разрешено использовать их для выращивания "азотфиксирующих культур", таких как чечевица или горох, или "промежуточных культур", выращиваемых между регулярными сборами урожая, и сохранять право на получение субсидий от ЕС.

Прислушавшись к призывам нескольких членов Европейского Союза, Еврокомиссия согласилась в разгар фермерских протестов предоставить новое, частичное исключение из правил.

Модифицированное правило "накладывает меньше ограничений на то, как они (фермеры. – ред.) могут использовать пахотные земли, и уменьшает потери дохода, обеспечивая при этом определенные экологические преимущества", заявили в ЕК.

Сначала комиссия предложила, чтобы под азотфиксирующие культуры было отведено семь процентов земли, но впоследствии эта цифра была пересмотрена до четырех процентов.

Правило залежных земель было введено в рамках общей аграрной политики ЕС, направленной на поддержку биоразнообразия.

Список жалоб фермеров длинный, но в основном он сводится к тому, что они чувствуют, что больше не могут зарабатывать на жизнь, работая на земле.

Частично это связано с бюрократической волокитой и ростом расходов, связанных с ужесточением правил ЕС для достижения климатических целей.

Из-за возмущения фермеров ЕК также решила отозвать спорный законопроект, который имел целью сократить использование химических пестицидов в сельском хозяйстве.