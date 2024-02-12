Литва продлит санкции против граждан России и Беларуси

Сейм Литвы рассмотрит поправки в законодательство, предусматривающие продление на год национальных санкций, применяемых к гражданам России и Беларуси, а также ужесточить проверку въезжающих в страну белорусов.

Это предложение на прошлой неделе одобрило правительство Литвы, сообщает ELTA.

Законопроектом также предусматривается, что в случаях пересечения границы гражданами Республики Беларусь по шенгенской визе сотрудники Службы охраны государственной границы обязаны дополнительно оценить риски и при необходимости провести более детальную проверку.

Как и в предыдущем решении, поправки в закон предусматривают ограничения на выдачу виз россиянам и белорусам. Исключения предусмотрены для лиц, которые являются членами семей граждан Литвы или других стран Европейского союза (ЕС), членами экипажей, осуществляющих международные перевозки. Также ограничения не коснутся лиц, приезжающих в Литву по гуманитарным соображениям.

В законопроекте также предлагается уточнить, что ограничительная мера будет распространяться на юридических лиц, бенефициарами которых являются граждане России, независимо от того, имеют ли они временный или постоянный вид на жительство в Литве.

Законопроект также направлен на ограничение права юридических лиц на приобретение недвижимости после оценки того, является ли гражданин России бенефициаром конкретного юридического лица в соответствии с Законом о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.