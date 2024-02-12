Конфликт на Ближнем Востоке угрожает развитию мировой экономики - МВФ

Мировая экономика продолжает расти и демонстрировать устойчивость перед различными войнами и геополитическими кризисами, однако конфликт на Ближнем Востоке будет иметь более широкие последствия. Об этом заявила главный исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

"Эта чрезвычайная неопределенность усиливает проблемы для экономик, которые все еще восстанавливаются после предыдущих потрясений. Дальнейшее расширение конфликта усилит экономический ущерб", - сказала Георгиева.

МВФ снизил свой прогноз роста экономики Ближнего Востока и Северной Африки с 3,4% до 2,9%, а перспективы региона назвал крайне неопределенными из-за большого количества рисков.

К ним Фонд отнес угрозу распространения войны в секторе Газы на соседние с Израилем страны, а также дальнейшие перебои в торговле из-за атак на суда в Красном море.