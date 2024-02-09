Последнее обновление: 09.02.2024 18:40

Саакашвили намерен возглавить предвыборный комитет своей партии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили намерен активно участвовать в предвыборной кампании учрежденной им партии "Единое национально движение" (ЕНД).

"Я намерен возглавить комитет политической активности нашей партии и готов быть в авангарде борьбы на предстоящих парламентских выборах. В состав этого комитета войдут лидеры ЕНД, а также общественные деятели", - заявил дистанционно из клиники Саакашвили на очередном судебном процессе против него в пятницу.

Экс-президент обвинил действующие власти в подготовке фальсификации выборов в октябре, в частности, за счет "существующих только на бумаге 500 тысяч избирателей", передает Интерфакс.

"Конечно, я остаюсь гражданином Украины, но смогу и в Грузии принять участие в предвыборной кампании, так как прецедент существует. Олигарх Бидзина Иванишвили принимал участие в 2012 году в выборах Грузии, являясь гражданином Евросоюза", - сказал Саакашвили.

Несколько дней назад Саакашвили через соцсети призывал оппозиционные силы определиться с кандидатурой будущего президента Грузии. Он написал, что знает, кто может стать кандидатом в президенты от оппозиции, но его интересует мнение других.

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