Последнее обновление: 03.10.2021 09:59

ЦИК Грузии обнародовала первые итоги местных выборов

В Грузии на выборах в местные органы власти лидирует правящая партия «Грузинская мечта» — она набирает 48,56% голосов.

Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК страны после подсчета голосов с почти 40% участков, сообщает РБК со ссылкой на телеканал Imedi.

На втором месте — «Единое национальное движение» (ЕНД), основанное экс-президентом Михаилом Саакашвили. Партию поддержали 31,23% избирателей.

Следом с большим отрывом идет партия экс-премьера Георгия Гахария «Для Грузии» с 6,87% голосов. Всего в выборах принимают участие 50 партий.

На выборах мэра Тбилиси, по подсчетам ЦИК, действующий глава города Каха Каладзе набирает 45,5%. Председатель ЕНД Ника Мелия заручился поддержкой 34,13% избирателей. Третье место — у Гахарии (8,97%). Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов, в противном случае будет назначен второй тур.

Также пока 50% на выборах мэра пока не набирают кандидаты в еще четырех крупных городах: Батуми, Поти, Рустави, Кутаиси.

Явка на выборы составила 51,92%, проголосовали более 1,81 млн избирателей.

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