Власти Армении ужесточат контроль за импортируемыми из ЕАЭС товарами

Комитет по госдоходам Армении сообщает об ужесточении пограничного контроля за товарами, которые импортируются из ЕАЭС.

В частности, отмечается, что грузы, которые направлялись в Армению из других стран ЕАЭС, но при этом подверглись разгрузке, перевалке или иным грузовым операциям на территории третьих стран продолжали считаться товарами из союза и налоговые органы ограничивались предупреждением, сообщает АРКА.

В связи с этим КГД сообщает, что возможное ослабление дисциплины среди перевозчиков соответствующих товаров может привести к злоупотреблениям. Поэтому приняты ужесточения, согласно которым товары не признаются импортируемыми из страны-члена союза, если они были разгружены или с ними были осуществлены другие грузовые операции на территории третьих стран, без разрешения таможенного органа, за исключением случаев, когда эти операции были выполнены в результате аварии или непреодолимых обстоятельств.

В случае, если товары, перевозимые из страны-члена союза, не соответствуют транзитной декларации. При таких условиях они будут подлежать оформлению как производство третьей страны. Если они не оформлены в установленном порядке как производство третьих стран, на их импорт будет наложен запрет.

В то же время сообщается, что предприниматели не будут лишены возможности представить иные доказательства статуса рассматриваемого производства как товара из Союза.